鮭魚之亂大爆發！壽司郎在17、18日推出促銷活動，讓全台300多人改名「鮭魚」免費吃壽司，除吸引到多家外媒報導此事，也衍生出許多亂象引人批評。不過，壽司郎有鑑於這次的活動，評估效益後，未來可能會推出「鮪魚」或「鰻魚」的相關企劃。

台灣壽司郎推出「愛の迴鮭祭」促銷活動，只要名字有「鮭魚」的同音字就可以免費吃壽司，讓許多人衝去戶政事務所改名，引爆鮭魚之亂，紅到國外去。美國CNN、英國BBC和日本朝日新聞等許多家外國媒體都報導台灣爆發「鮭魚改名潮」一事。

根據《朝日新聞》報導，台灣壽司郎業者受訪時透露，正在評估這次活動的結果與效益，內部也正在討論下一次的活動規畫，未來考慮推出「鮪魚」或「鰻魚」的企劃。

許多民眾改鮭魚吃免費壽司，員工心痛曝收桌畫面，驚見比假日多六倍的廚餘量。（圖／翻攝自靠北壽司郎）

不過，壽司郎的活動也衍生出許多問題，就有基層員工透露，許多「鮭魚們」仗著活動可以吃免錢的，就不考慮是否能吃完、瘋狂點餐，公司方面也沒有配套措施，要求顧客不得浪費食物，因此收桌時發現廚餘量相較於假日直接暴增6倍，讓人看了很心痛。對此，壽司郎業者則說，浪費是個人行為，他們對此譴責並感到遺憾。

而許多年輕人為吃免費壽司而亂改名字一事也引起正反論戰，部分網友認為很有趣，顯示出年輕人敢衝敢玩的形象，反正最後可以改回原名；但也有人批評，這樣的行為無聊又膚淺，這一代的年輕人到底怎麼了？

(中時新聞網)