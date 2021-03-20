邁阿密公開賽失去全部的「3巨頭」了，球王喬柯維奇(Novak Djokovic)20日宣布他不會參賽，在費德勒(Roger Federer)、納達爾(Rafael Nadal)為了休養放棄之後，目前沒有傷病的喬帥也跟著退出。「親愛的球迷，我很抱歉宣布我不去邁阿密，我要利用寶貴的時間陪伴家人。」

陪伴家人是其中一個原因，另一個恐怕是喬柯維奇受不了嚴格的防疫措施，「以現在的防疫限制，我必須在比賽和家庭找到平衡，我明年會再來的！」喬帥在去年9月的美網(紐約)就抱怨連連，不滿他的團隊無法隨行。今年的澳網(墨爾本)他又提出6項訴求，希望官方盡量提供「附有球場的隔離住所」，全數遭到駁回。

澳網這次採用空前的嚴格防疫，讓許多選手印象深刻，地主球員湯米奇(Bernard Tomic)帶著女友一起隔離，女友就抱怨過沒人可進去幫她洗頭髮，令人傻眼。還有人因為隔離太無聊希望提供寵物貓狗，畢竟關在那邊無事可做，餐點也不甚可口，但澳網一率不准。台灣女將謝淑薇在那裡也憋的不好受。

納達爾本周宣布：「很遺憾宣佈我不會到我很喜歡的城市參加邁阿密公開賽。我需要完整休息恢復來面對歐洲的紅土賽季。」納達爾本來就無心爭奪世界排名，他說過只是盡可能延長職業生涯，而且紅土本來就是他最拿手的賽季。邁阿密網賽是男女合站的1000分大賽，很少見到天王全數缺席。

(中時新聞網)