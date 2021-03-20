AZ疫苗確定下周一在台灣開打，但接種後發生血栓的案例，歐盟藥品管理局稱不能全然排除，也因此台灣民眾很難完全消除疑慮。精神科醫師沈政男認為，中央流行疫情指揮中心一直說，接種AZ發生血栓機率並未高於背景值，但他反問，年輕族群的數據揭露了嗎？是否可能已高過背景值了？

沈政男今在臉書上發文表示，指揮中心這陣子一直強調，施打AZ疫苗後發生的血栓事件數目，並未高過背景值。不過，他認為歐盟藥品管理局新聞稿有一重點，並未被完整揭露，他翻譯整段原文如下：

「……然而，根據新冠疾病前的數字來計算，到了三月十六日，在五十歲以下族群，預期應該有不到一個DIC（瀰漫性血管內凝血）案例在接種疫苗後十四天被舉報，可是，已有五個案例被舉報。類似地，預期在該年齡族群，可能平均有一點三五個CVST（顱內靜脈竇栓塞）案例被舉報，可是，到了相同截止日期，已有十二案例。類似的不平衡狀況，在接種疫苗的老年族群並未顯現。」

解讀歐盟藥品管理局的說法，沈政男提出質疑，年輕族群施打AZ疫苗後的血栓發生率，是否可能已高過背景值了？他說，現在這疫苗已加註警語，提醒要打的人記得先看清楚。國內媒體和在野黨一直呼籲，政府首長應帶頭施打AZ疫苗，行政院長蘇貞昌最新回應會打，但沈政男指出，蘇貞昌不屬於年輕族群，也因此他的狀況不一定跟年輕族群一樣。

針對打AZ疫苗後發生血栓事件的疑慮，疾管署昨發新聞稿表示，指揮中心諮詢小組專家開會後指出，經歐盟檢視近期歐洲各國接種 AstraZeneca COVID-19疫苗後，沒有明確的科學證據顯示接種疫苗引起血栓的相關性，但也無法完全排除疫苗可能與非常罕見的瀰漫性血管性凝固(DIC)合併血小板低下之良件有關，因此建議民眾接種前應與醫師討論評估相關風險後再接種。

(中時新聞網)