員警查出這位白髮蒼蒼的91歲的何姓阿嬤身分後，護送其返回家中。（警方提供）

台中市政府警察局第四分局南屯派出所巡佐程清智及警員黃靖憲，日前晚間執行巡邏勤務，21時許接獲民眾報案，在本轄豐樂里福德宮前有一名失智阿嬤需要協助，員警到場後運用人臉辨識系統，查出這位白髮蒼蒼的91歲的何姓阿嬤身分後，護送其返回家中，深獲家屬感謝。

警方指出，員警當日獲報立即趕赴現場，詢問報案人得知阿嬤一直在附近來回踱步已半個多小時，因天色已晚氣溫降低，與其交談才發現阿嬤對於自己的身分及如何走到該處完全答不出來，只好聯繫警方協助。

員警運用M-Police人臉辨識系統查出這位滿頭白髮、拄著拐杖的何姓阿嬤已經高齡91歲，而且家就住在附近500公尺外，判斷應該出門散步後忘記如何返家，立刻專車護送阿嬤返回家中，進家門前有座高高的樓梯，體貼的警員小心翼翼地攙扶著阿嬤走上樓，阿嬤十分感激員警的積極協助，微笑著說「少年ㄟ多謝啦！」

警方表示，阿嬤媳婦看到警察帶著母親返家時還嚇了一大跳，表示完全沒發現母親何時走出家門，對於員警熱心的協助表達萬分的感謝並致歉會注意長輩的動向。

南屯派出所長江松泳表示，「家有一老，如有一寶」，老人是智慧累積的珍寶，期許同仁對待需要幫助者要像對待家人一般，以同理心出發，盡所能的給予協助。此外，也提醒民眾若家中有年邁或易走失長者，建議將聯絡資料讓其隨身攜帶，以防止走失及緊急連絡時能迅速通報。

(中時 )