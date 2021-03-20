已婚的民進黨立委王定宇爆出與同黨發言人顏若芳同居疑雲，兩人均澄清只是分租，近日他又在廣節目中稱曾和大學學妹、現民進黨立委何欣純同居，除招來何欣純不滿反嗆，也引起各界熱議。對此，藍委陳玉珍直言，顏若芳是真心換絕情，並批評王定宇十分不尊重女性，她還質疑，王定宇很像在演八點檔，不知道現在是不是感覺收視率不錯所以要再繼續演？

陳玉珍19日在政論節目《國民大會》中，針對王定宇和顏若芳同居風波發表看法，她表示，男子漢大丈夫，一人做事一人當，不要再牽拖了，並直言「這件事情顏若芳算是真心換絕情」，同時她還發現，大部分的人不相信王定宇的分租說，「可信度極低，大家不怎麼信服」。

陳玉珍認為，王定宇和顏若芳的同居風波好像在演八點檔連續劇，「他是覺得收視率不錯所以要再延長收視戲碼嗎？」並指王定宇不應該再到處牽扯，「身為女性，我覺得對女性很不尊重，非常不尊重」。

至於王定宇大學時稱曾和何欣純同居，陳玉珍則說，現在這件事情鬧很大，而何欣純本身也是立法委員，王定宇這樣講會被人家斷章取義、影射，這樣很不好。

陳玉珍指出，王定宇在立法院裡，不論是和其他黨對罵、質詢還是回答問題，表現都是非常強勢，但這次遇到事情卻非常龜縮，危機處理做的很差，讓事情越演越烈，當然這是他的選擇，「何欣純講得很好，他對很多人都應該要道歉」。

(中時新聞網)