苗栗頭份日前發生起竊賊闖空門竊案，警方發現一名賴姓慣竊涉有重嫌，調閱監視器畫面發現嫌犯所駕駛的自小客車現蹤，於是編排勤務至各處埋伏守候，終於在竹南一處超商，發現賴嫌駕車載著妻子前往購物，員警上前逮捕時，遭到賴嫌衝撞並抗拒，當場咬傷斗煥坪派出所長，所長雖然負傷，仍與同仁協力將其壓制逮捕送辦。

慣竊拒捕遭咬傷派出所長 犯案20小時內落網局長親慰問。(戴志揚翻攝)

慣竊拒捕遭咬傷派出所長，犯案20小時內落網局長親慰問。(警方提供)

派出所長在逮捕賴嫌過程中遭抗拒咬傷，仍負傷逮嫌犯。(警方提供)

根據調查，苗栗縣警察局頭份分局於110年3月17日，接獲轄內民眾報案家中遭竊案件，頭份分分局長隨即指示斗坪所全力偵辦，經調閱監視器後，鎖定1部自小客車涉有重嫌，所長鍾政堂率警員蔡峻泓進行埋伏。

縣警局長周煥興前往派出所慰問員警，遭闖空門的住戶阿婆也向局長致謝。(警方提供)

18日上午11時50分，員警在竹南鎮龍山路超商旁停車場埋守時，發現賴姓夫婦駕駛該車正開進停車場，員警遂將車輛停於該車後方阻擋，避免脫逃，賴嫌於倒車時碰撞到員警之車輛，所長見機不可失，假裝上前理論時，出示身分進行逮捕，蔡員則上前逮捕賴嫌遭通緝的妻子。

但惟賴嫌見狀不願配合，在逃脫時欲往停車場車輛間的空隙「夾縫中求生存」與所長扭打並張口咬傷所長之手掌並造成嘴角破裂、手腳挫傷，但所長仍英勇負傷將賴嫌壓制逮捕，在其身上當場查獲到被害人失竊小皮包。

警方調查，賴嫌2人趁被害人外出無人之際下手行竊，警方接獲報案後積極偵辦，順利於20小時內破案，讓民眾對警方的維持治安工作有感，警察局周局長得知後立即於當日下午前往派出所慰勞員警，見到82歲高齡的被害阿婆，局長也用流利的客語關心、慰問，阿婆也用「按籽細、董甘掐」回應局長。

全案偵訊後將賴嫌等2人依竊盜、毒品等罪嫌移送臺灣苗栗地方檢察署偵辦。

頭份警分局分局長何孟宗表示，竊盜案件對民眾人身安全及財產造成嚴重威脅及恐懼，警察局一再要求受理到類似案件，均比照重大刑案積極全力偵辦，讓民眾安心。藉此也呼籲民眾除做好防竊措施外，無人在家時，門窗務必上鎖，左右鄰居也要發揮守望相助精神，讓宵小無機可趁，如發現可疑人、事、物，請立即與警方連絡，共同打擊不法，以有效淨化社會治安。

(中時新聞網)