金門KTV最近時常傳出酒客糾紛，警方列為查察重點「熱區」之二。（警方提供）

金門深夜愈來愈不平靜，不但常有人飆車擾人清夢，也傳出群眾酒後大、小聲的糾紛，警方列為「熱點」的金寧鄉1家自助KTV昨晚就發生酒客喧譁情事，警方出動快打部隊趕至，才一鬨而散。

警方表示，地區自助式KTV主打平價、優惠，吸引年輕族群約會聚集，生意好的店家都集中在金寧地區，尤其每逢假日更是門庭若市，紅男綠女穿梭來去，本地鄉親、學生趨之若鶩外，也時有遊客相揪歡唱，KTV外常有排隊等候人潮，因為人多空間狹小易生摩擦，常有顧客酒後在走道或大廳發生糾紛。

金城分局近日密集執行臨檢勤務，周末假期更是擴大投入警力，昨晚就傳出民眾又在KTV外大聲喧譁，當即出動快打部隊趕到，警車呼嘯穿越市區，引來民眾側目，還好原本對峙嗆聲的群眾看到警車，就立即一鬨而散，解除一場可能爆發衝突的狀況。

金城分局長胡淑淨表示，過去地區發生聚眾鬥毆重傷事件，因當事人不提告傷害或毀損，僅能依社會秩序維護法罰錢了事，嚇阻力顯有不足。但目前刑法第150條聚眾強暴脅迫罪修法通過後，群眾街頭打架事件已加重刑責，甚至難以易科罰金；若攜械鬥毆或危及他人、交通安全時，更要加重處罰，提醒民眾飲酒要適度，切勿以身試法。

(中時 )