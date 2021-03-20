一張顏若芳的房屋格局圖瘋傳，引發熱議。（圖／翻攝自Sway房市觀測站）

民進黨立委王定宇與民進黨發言人顏若芳遭爆同居疑雲，王定宇18日受訪提到，他讀成大時就與學弟妹分租，有一個學妹還是某中部立委。不滿被影射「同居」的同黨立委何欣純痛批，王應把事情講清楚、不要扯到其他人，更自爆王不斷傳訊騷擾，讓她深感困擾。媒體人謝寒冰表示，從何開砲後民進黨一票女立委紛紛發聲，以及兩人事發後避不聯繫的狀況，就可見他們都心裡有鬼。

謝寒冰19日在《中視》政論節目〈庶民大頭家〉表示，顏若芳之所以無法像何欣純這樣第一時間跳出來霸氣回應，理由其實很簡單，光看民進黨自己人的反應就知道，在何站出來義正詞嚴後，黨內像陳瑩、陳亭妃甚至有「女權大將」之稱的范雲，這幾位女立委都跳出來說話了，但在此之前，這些人是「一個都不見彈」，大家全部神隱，沒人要對此事發言。

謝寒冰指出，這代表民進黨內部大多數人都認為：「我就不相信你們兩個沒什麼」，這點能從何欣純認為王定宇該向很多人道歉獲得證實，否則何要王道歉「要道歉什麼鬼？」謝強調，王與顏若芳兩人互動實在太奇怪，如果真的坦蕩蕩如王所稱的「分租」，那事發第一天兩人直接一起帶著媒體把房間都看一遍，那些謠言就不攻自破了；如果真的坦蕩蕩，那兩人就該更常互動，如王所說的「我們兩個就是哥兒們」，但事發之後兩人立刻不聯絡也不見面，連退租都要叫老婆去處理，甚至記者問王最近有無跟顏聯絡，王還反問：「我為什麼要跟她連絡？」

針對王定宇的表現，謝寒冰痛批，顏若芳從大學三年級就認識王，如今只因為出了點問題，王定宇立刻翻臉不認人，如果真的沒什麼，為何不跟顏聯絡？可見王「自己心裡頭的鬼太深了」。謝認為，何欣純講得很對，王不該為了圓一個謊去說更多謊，說得愈多別人就愈不相信，因為已經愈說愈離譜了。

(中時新聞網)