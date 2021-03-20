氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，最新歐洲中期預報中心模式模擬顯示，今日受高壓迴流影響，各地天氣穩定，東半部山區偶有零星降雨的機率；白天溫暖微熱，中南部日夜溫差達15度。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，明晨起北部、東半部轉有雨，但累積雨量並不多，中部山區亦偶有短暫降雨的機率；「強冷空氣」緊隨鋒面南下，氣溫驟降、北台灣轉濕冷，沿海平地即已降至13度左右、要注意保暖；其他地區氣溫亦下降；22日仍受「強冷空氣」影響，北台灣偏冷，其他地區早晚亦冷，北台灣平地最低氣溫約可降至12度左右；白天起轉乾，北台灣降雨漸停歇、轉為多雲的天氣。

吳德榮提及，最新歐洲模式模擬顯示，23日、24日晨另有「中層短波」快速通過，帶來局部短暫降雨的機率；24日白天起至26日再恢復為晴時多雲、穩定的天氣，氣溫逐日漸升。但這波快速通過的「中層短波」，所伴隨的天氣變化，各國模式模擬有很大差異，顯示其「不確定性」很高，應持續觀察。

(中時 )