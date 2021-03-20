54歲金曲台語歌后詹雅雯本月18日貼出台大醫院手環照，對外證實自己罹患帕金森氏症，左腦中度痿縮，這2個月內因身體不舒服沒食慾，體重狂掉8公斤，消息震撼演藝圈。事實上，近年詹雅雯的健康狀況就拉警報，但還是拖著病體登台演唱，為什麼要那麼努力呢？原來她從小家境不好，曾經一杯豆漿都買不起，為了早日還清債務，馬不停蹄的工作而忽略健康。

詹雅雯2014年喉嚨過度使用導致長瘤，唱歌唱到淚崩，好不容易克服病魔，又在2018年檢查出罕見疾病，無法自己分泌口水、意外昏倒，想不到老天再度出難題，2021年確診帕金森氏症，左腦已經中度痿縮，雖然她樂觀的勉勵自己「現在最重要的課題是學習聽醫師的話、學習不要恐懼和新的生活方式並珍惜現在擁有的。」但對醫生建議的「腦部開刀」有所疑慮，選擇服藥控制病情，但吃藥帶來的副作用會有噁心感、嘔吐，幾乎沒辦法吃太多，目前希望病情不要惡化。

詹雅雯身體不好為什麼還要那麼努力呢？根據《TVBS》報導，她出生在清貧家庭，家中沒有多餘的錢提供就學，小小年紀就得打工賺錢；詹雅雯曾哽咽表示，家中月開銷4萬多塊，但她一天只賺20幾塊，幾乎連吃飯都成問題，有次問母親能否買一杯豆漿卻遭拒絕，詹雅雯感到崩潰：「是我不夠拚命嗎？我不夠認真嗎？」也因為成長背景較艱辛，練就堅強、不服輸的個性，詹雅雯埋首工作，卻沒驚覺身體已負荷不住。

(中時新聞網)