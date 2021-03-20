中華航空747-400客機「空中女王」即將陸續退役，限量最終載客飛行任務，引起粉絲熱烈討論及搶購，開賣5分鐘內即銷售一空，該型機也是華航目前唯一擁有頭等艙的航班。華航今（20）日747空中女王 Farewell Party 「后翼起飛」一日微旅行活動登場，由波音於2005年4月最後生產交付華航的編號B-18215航機執飛CI-2747航班，向永遠的空中女王告別致意，航班滿座375人，。

747空中女王 Farewell Party 「后翼起飛」微旅行活動安排於上午７時47分開放旅客報到，隨後在桃園機場第二航廈D6登機門精心打造專屬地面行程活動，包含參觀747客機各艙等拍照紀念及超大型747周邊商品抽獎扭蛋機等。此外，現場還準備了獨一無二的747拍貼機，滿足旅客許久未出國的各種心願。

華航CI-2747航班為紀念747-400客機退役前的最後一趟載客飛行，吸引超過350名旅客齊聚歡送空中女王，於上午11時30分由桃園機場出發，至日本富士山上空繞行一圈再返回，航程時間約5小時40分，下午17時10分抵達桃園機場。華航為旅客準備超豐富747驚喜禮包，包含活動專屬模型機、鋼印口罩、尾翼鑰匙圈、帆布袋、飛行防護包及華航海軍藍盥洗包等，也有機會獲得富士山玻璃杯與獨家747彩繪模型機等好禮，航程中亦特別頒發別具意義的飛行證書，為旅客留下珍貴的紀錄。

此趟微旅行特別提供頭等艙旅客復刻服務，如蒲燒鰻魚飯或洛烤菲力牛排佐波特醬，皆採用Course by Course逐道上餐的傳統服務，並搭配經典「紅梅揚姿」骨瓷瓷器與頂級Pol Roger年份香檳，襯托出747頭等艙五星級的尊榮；商務艙則提供松花堂鰻魚飯便當及和風雞腿排佐焗烤起士管麵；經濟艙搭配櫻花蝦乾式炒麵及雞肉親子丼，另有特製隱藏版747空中女王杯子蛋糕與飛機造型餅乾，讓旅客能在機上品嚐到各式日式特色料理。

華航於1990年率先引進亞洲第一架747-400客機，過去30年來肩負著台灣銜接北美、歐洲及澳洲的重要橋樑，期間載運了全球近一億人次的旅客，為華航高運量及長程航線主力機種。華航更曾於1993年以747-400客機開啟台北（桃園機場）直飛紐約（甘迺迪機場）航線，締造當時全球最遠巡航紀錄；1995年華航全新企業識別「紅梅揚姿」，在747-400 客機率先亮相登場，更為唯一橫跨三代企業識別的航機；2003年首次執飛經香港上空、不落地直飛中國大陸之春節包機，為海峽兩岸54年來第一次降落於上海浦東機場的台灣航班。中華航空感謝747-400客機為台灣及華航的貢獻，也期盼空中女王的經典，永遠深植於每一位旅客心中。

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