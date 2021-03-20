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台中市霧峰區峰堤路12日發生車禍意外，一名26歲阮姓女子騎乘電動自行車行經該路段時，突然橫越雙黃線，騎入對向車道，導致原車道直行的30歲李姓騎士閃避不及，直接撞上阮女，兩人均彈飛地面，所幸皆無大礙，路口監視器影像曝光後，引起網友議論

透過曝光的影片可見，阮姓女子騎乘電動自行車經過峰堤路時，竟無視雙黃線，逕自跨越至對向車道，當時對向車道一名李姓男子騎機車經過，未能及時閃避阮女，兩人撞成一團，阮女受撞還飛起再摔在地面上，李男也倒臥在地，一度痛到站起不身。

不僅如此，違規穿越道路的還不只一部車，在阮女被撞飛後，還有一部機車緊跟在阮女後面，差一點點就是兩台車一起出事，將馬路當作遊戲場般，隨意穿越的行為令人直搖頭。

警方指出，因車禍撞擊，電動自行車與機車均倒地，前方停靠在路邊靜止的遊覽車則無辜受波及，警方接獲報案後，立刻前往現場處理，將2名傷者送醫救治，所幸並無生命大礙，兩人均排除酒駕，而後續責任歸屬仍待釐清。

影片曝光網路後，不少網友留言回應，「這算殺人未遂了吧」、「騎無牌電動車的一堆三寶」、「這騎法跟抓交替沒差多少」、「兩邊後面都還跟著一台，好在沒撞上去」、「電動車根本事交通不定時炸彈」、「誇張」。

(中時新聞網)