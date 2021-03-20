趙小僑4年前嫁給劉亮佐，夫妻倆近年積極拚生，上月才傳出做人工試管成功，沒想到一周後竟傳出胎停消息，讓粉絲都相當心疼不忍。而趙小僑經營的Youtube頻道停止更新1個月後，昨(19日)她終於上傳最新一集，跟大家聊這陣子的恢復過程，她透露得知寶寶心跳停止後，是老公劉亮佐先抱著她放聲大哭，她才悲從中來。

趙小僑昨上傳新一集Youtube節目，分享想對粉絲說的話，回憶這一個月來從天堂掉到地獄的過程，還是讓她十分感慨，她自認已經很小心，忍到第14周，跟醫師反覆確認後才公開好消息，後來也得到大家許多關心跟祝福，得知胎停當天他們先去一家有名的越南餐廳吃飯，討論想辦性別PARTY，本來期待下午產檢就可以知道答案，沒想到照超音波時，醫生便發現不對勁。

趙小僑說因為寶寶已經成形，必須用引產方式催生。（圖／翻攝自趙小僑女人說 Youtube）

我回來了/好想跟你們說的話。（影音／取自趙小僑女人說 Youtube）

趙小僑說醫生檢查很久，都不說話，她和劉亮佐以為只是一時照不到，也沒多說話，醫生之後終於開口：「好像沒有心跳了」，趙小僑第一時間沒哭，只是眼睛盯著超音波儀器看，心想怎麼可能，起身後劉亮佐立刻抱著她大哭，直喊：「不要再生了」，那一刻趙小僑才覺得難過，放聲大哭，那一整天兩人淚水都沒停過，但怕大家還是源源不絕地送上祝福和生產前後所需用品，決定先公開此事。

趙小僑說到一半難過哽咽。（圖／翻攝自趙小僑女人說 Youtube）

回憶那段過程，趙小僑說寶寶剛好是16周，可能是在去產檢前兩天心跳停的，「他也不是沒長好，羊水也很多，其他數值量起來都很正常」，「脊椎骨長的好漂亮」，因為寶寶已經成形，所以無法用自然流掉的方式，只能引產，簡單來說她經歷了一段生產的過程，包括陣痛、宮縮等，老公後來更體貼讓她去月子中心養身體。

趙小僑說，當務之急她會努力把身體養好，因為只有健康的身體才能去做任何想做的事，她未來還是會經營Youtube頻道，跟大家分享生活中美好的事，也謝謝大家給她的鼓勵和支持，她說其實自己很幸福，「我有一個全世界最棒的老公，我兒子也這麼愛我，我婆婆、我小姑，家裡面的人都非常好」，如果能自己有個小孩很好，她兒子也支持她，但現在是50比50的狀態，如今他們還沒決定要不要繼續拚生小孩，一切就順其自然。

(中時新聞網)