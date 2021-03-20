航空迷曾小姐清晨4點到桃園機場排隊報到，搶得頭香。（陳祐誠攝）

波音747頭等艙座位，是元首出國必坐。（陳祐誠攝）

中華航空1975年引進「空中女王」波音747至今，搭載無數旅客飛往世界各角落，而在全球航空業大環境改變下，波音747的耗油、高運量也成為時代的眼淚，華航宣布旗下最後4架747將在今年全數退役，今舉辦「后翼起飛」微旅行活動，邀請航空迷一起向她告別。

華航1975年開始引進747系列客機，其中最經典的波音747-400客機，華航於1990年引進亞洲首架，過去30年來肩負著台灣銜接北美、歐洲及澳洲的重要橋樑，期間載運了全球近1億人次的旅客，為華航高運量及長程航線主力機種。

華航1993年以747-400客機開啟桃園機場直飛紐約甘迺迪機場航線，是當時全球最遠巡航紀錄。之後無論是元首出訪、首次不落地直飛中國大陸的春節包機等，都能見到747的身影。

747空中女王Farewell Party「后翼起飛」微旅行活動，安排於3月20日上午7時47分開放旅客報到，並參觀747客機各艙等與拍照紀念，活動吸引350名旅客齊聚歡送空中女王，將於上午11時30分由桃園機場出發，至日本富士山上空繞行一圈再返回，航程時間約5小時40分，下午5時10分抵達桃園機場。

清晨4點半就到桃園機場排隊報到、搶得頭香的曾小姐說，波音747對航空迷來說太特別，因為747一定是入門第一款認識的飛機，特殊機型外觀、4顆引擎的設計，現在已是時代的眼淚，在華航活動開賣時，她就帶著一定要搭到的心搶票。

華航表示，公司感謝747-400客機為台灣及華航的貢獻，也期盼空中女王的經典，永遠深植於每一位旅客心中。

(中時 )