壽司郎推出為期2天的優惠活動，讓近百人跑去戶政事務所改名，再風光揪團去吃免費大餐，全台掀起鮭魚之亂，引發一面倒的批評，對此，網紅陳沂點出三大癥結點，坦言：「我就很有意見」，引起網友熱烈討論。

網紅陳沂表示改名字吃免費「鮭魚」，導致全台掀起鮭魚之亂，對於此事完全沒有意見，畢竟法律賦予每個人可以改三次名字的權利，要改名是個人自由，即便抱著中二的心情去改名也很熱血，接著話鋒一轉，她強調對於此事引發的三點很有意見，第一、很多人跟風改名成「鮭魚」，造成戶政事務所工作量暴增，第二、到現場吃免費還浪費食物剩一堆廚餘，第三、每人收兩三百元帶人進去吃，把這當成生意揪團。

首先，我對改名字去吃免費「鮭魚」這件事沒有意見！ 法律本來就賦予每個人可以改三次名字的權利，要改名是個人自由，就算抱著中二的心情去改名也很熱血啊啊啊～～～💪 但，很多人跟風去改名成「鮭魚」，造成戶政事務所工作量暴增，甚至到現場吃免費還浪費... 由陳沂發佈於 2021年3月19日 星期五

她強調自己是非常愛錢的人，所以很討厭「浪費」，此外更是害怕麻煩的人，所以也盡可能不要造成他人「麻煩」，強調：「妳的不以為然，有些人覺得理所當然」，網友也對此做出回應：「只覺得會貪小便宜的人，以後人生也是可憐」、「為了條魚連祖宗都不認了！不茍同」、「不要小看人的劣根性，想吃免費就算了，還浪費食物」。

由於改名字的幾乎都是90年次，除了讓網友感嘆一代不如一代，人力銀行發言人也提醒年輕人，別因一時興起改名，讓企業主留下「貪小便宜」的既定印象，畢竟改名紀錄會永遠註記在戶籍謄本上，恐怕影響未來求職路。

(中時新聞網)