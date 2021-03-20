屏東分局日前破獲一起利用彩色影印機印製偽鈔，前往檳榔攤消費換真鈔的案件。一名鍾姓男子因缺錢異想天開，竟然與友人利用影印機與模造紙，印製千元大鈔，前往檳榔攤消費後藉機換取真鈔，店家事後才察覺拿到假鈔報警，崇蘭派出所接獲報案後，逮捕兩名嫌犯及搜出毒品，鍾、陳兩人依偽造貨幣及毒品危害防制條例等罪移送，並溯源清查來源。

屏東分局崇蘭派出所獲報後，立即展開查緝，除透過受害店家提供影像辨識歹徒人車資料外，查出鍾姓與陳姓嫌犯身分，立刻結合平日路檢盤查及清樓專案所建立之大數據資料庫，在最短時間內查知犯嫌租屋處。

據了解，鍾男與陳男因缺錢購買毒品，竟然想到利用彩色印表機、模造紙印製千假鈔，為了測試是否堪用，還拿著假鈔前往檳榔攤買檳榔，藉物毀取真鈔。店家在當下並未察覺，但事後清點時，竟發現有假鈔存在立刻報警。

警方將相關證據連結後，向臺灣屏東地方法院聲准搜索票後執行查緝，前往鍾嫌住處搜索，當場逮捕鍾、陳兩嫌，還查扣用於印製偽鈔之彩色印表機一台、模造紙4包、假千元鈔270張、假千元鈔半成品69張及愷他命毒品一包等證物，經偵訊後，依偽造貨幣及毒品危害防制條例等罪嫌移送屏東地方檢察署偵辦，並積極向上溯源清查相關技術來源。

屏東分局呼籲，民眾可根據央行所提供要訣，秉持三項原則：摸一摸、看一看、轉一轉這三種基本方法，可以有效辨識出假鈔，避免讓歹徒有可乘之機。

警方同時也提醒，如有收到假鈔，請盡速向附近轄區派出所報案，以利警方迅速追查印製不法集團到案，避免更多商家受害。

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(中時新聞網)