中美兩國高層戰略對話18日在美國阿拉斯加州舉行，但會中談及新疆、香港、台灣等問題，雙方均態度強硬、互嗆火藥味濃。對此，前陸委會副主委趙建民指出，目前兩岸結構性不穩定的問題是數十年來最嚴重的，可以說是空前危機，包括大陸第一次有能力、也有意願解決台灣問題，而且中美高度對立，台灣民眾心防鬆散，兩岸間沒有降溫政策等，都是造成目前現象的原因。

趙建民在19日舉辦的「美中新關係暨大陸兩會後之兩岸關係發展與前瞻」座談會中指出，現在是兩岸間數十年來空前的危機時刻，理由有3點，首先是目前大陸首次有能力，且也有意願來解決台灣問題，不僅僅是因為近來大陸國力漸強，民進黨政府也不停挑釁，給予對岸出手的意願。

趙建民指出，第二點則是目前的國際局勢，中美高度對立的現在，兩強不可能直接動手對打，中美全面對抗需要一場代理人戰爭，因此在大陸周圍的小國都相當危險，而台灣則首當其衝。

第三點則是台灣的民心問題，趙建民指出，大陸現在虎視眈眈，但台灣民眾的心防卻如此鬆懈，政府面對大陸「只有對抗、沒有對策」，如果說兩岸之間的和平需要「和平政策」，那麼現在政府積極對抗的當下，卻不見我國國軍有任何「對抗政策」，相反的，竟然還有裁軍的狀況出現，讓人相當傻眼。

趙建民以南北韓之間的對抗為例，北韓的人口不到南韓的一半，而南韓的經濟在全球也是名列前茅，北韓則在百名之外，但是南韓每年均費卻高達350億美元；對比起台灣，面對大陸這個世界強權，軍費卻只有南韓的三分之一，顯示我們一點都沒有感覺到危險，「我們根本不想防衛」。

(中時新聞網)