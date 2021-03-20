結婚15年對另一半失去慾望，該怎麼辦？一名38歲的人妻發文透露，老公不願意碰她，但她有生理需求，所以只好偷偷去找牛郎解決，每月都要去2、3次，讓她因此懷著深深的罪惡感，只好求助網友們，引發熱烈討論，不少人建議，如果還愛對方就要好好溝通找出問題，如果不愛了就蒐證訴請離婚吧！

一名女網友日前在臉書社團《靠北婚姻2.0》發文表示，她是一位38歲的白領上班族，與老公結婚15年了，育有兩個兒子。結婚至今，她和老公都失去碰對方的慾望，但對方卻不願因此而離婚。

女網友透露，老公不碰她，但她有生理需求，因此只好去找牛郎解決，每個月都要去個2-3次，為此她感到非常罪惡，覺得自己對不起這段婚姻，因此想求助大家「該如何戒掉去找牛郎的習慣？」她到底該怎麼辦才好？

貼文引起網友討論，「找老公商量啊，婚姻問題是雙方的事情」、「適合你們的模式就是好模式」、「還好，不是找隔壁老王」、「如果你還愛老公，就當生理需求；如果不愛，就更不用戒拉。」也有不少人歪樓喊，「我也想花錢快樂哪裡有？」

不少網友看完建議原PO，可以考慮婚姻諮詢，嘗試與另一半進行溝通，探究兩人不再發生性關係的原因，如果雙方對彼此都還有愛，也許可以協商各自在外付錢找人解決生理需求，但約定好不可以有小三、小王，但如果彼此之間早就沒有愛了，就直接離婚了吧！至於對方若始終不願離婚，也許能蒐證「未履行夫妻之責」訴求離婚，畢竟人生很長，難道要一直這樣忍耐、懷著罪惡感生活？

(中時新聞網)