一大早就來到台北小巨蛋練球，備戰20日晚上7點跟世新大學爭搶富邦人壽UBA男生組冠軍賽門票的義守大學，場上卻看不到主力前鋒邱子軒的身影，義守教練「小娟姊」謝玉娟不禁苦笑表示，「才開完總決賽記者會，子軒練球就右踝大扭了！」

「我真的不知道該怎麼說，反正就是周四開完記者會回去練球，子軒就莫名其妙『踩』到球，直接右腳踝大扭，」謝玉娟說，「現在我就是把子軒留在高雄繼續治療，預計中午才搭高鐵上來台北，今晚應該還是可以上場，但狀態勢必有差。」

畢竟邱子軒先前8強複賽遭遇世新，拿下24分、18籃板的驚人雙十數據，幫助義守延長以90比89險勝世新1分，如今腳踝大扭之後，整體狀態當然欠佳，謝玉娟一邊說著，一邊展示自己雙手「斷掌」，「你就可以知道我的命有多硬了吧！」

「不只子軒，蘇文儒也在之前練球，被才剛傷癒歸隊的呂威霆，太過興奮直擊額頭浴血，還去我朋友的醫美診所，整整縫了19針，幸好他很黑，外表看不太出來，」謝玉娟說，「我朋友還保證，這樣的縫合方式，就算再打3次也不會破。」

問題是義守今晚勢必無法拿出「健全」狀態迎戰世新，但謝玉娟似乎早就看開了，「反正每次我們就是這樣，好像我們的人都不太喜歡包腳踝上場練球或比賽，現在就看子軒治療過後的狀況怎樣，今晚我們還是全力以赴，努力拚戰就對了。」

(中時 )