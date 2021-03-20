民進黨立委王定宇與同黨發言人顏若芳遭爆同居疑雲，他日前接受電台專訪時，除澄清緋聞外，更自爆讀大學時也曾和某中部立委一起分租，扯出同黨立委何欣純反批王。民進黨北市議員王世堅認為，王定宇要講這件事（指何欣純）之前，應該要和當事人先溝通，並建議王定宇保持低調，專心問政。不過，宅神朱學恒質疑，王定宇沒有響應甲動到立院投票，是否危及問政表現，而王世堅則尷尬回應，他以平常心看待。

王世堅19日在中視政論節目《庶民大頭家》中表示，他非常肯定王定宇在國會問政的表現，並期許王定宇應該要低調，專注在政治的專業工作上，說話前要謹慎小心。

針對王定宇的大學分租事件，王世堅認為他說的可能是事實，但其他當事人的感受和認知是不一樣的，尤其對方是女性，更應該尊重，如果要把當時分租的情況講出來，必須尊重當事人，大家先溝通一下可不可以講？「好歹大家要先講一下，如過對方不同意，我覺得絕對要尊重對方」。

王世堅認為，王定宇問政表現很好，而他就專注在專業問政就好，「在社會上 不管問政、為人處事，都要尊重對造當事人」。同台的宅神朱學恒提問，「他今天早上甲動沒去投票，這樣是不是危及了他根本上的問政表現？」

聽到朱學恒的問題，王世堅的表情十分尷尬，並回應，那件事情的事實真相，只有當事人清楚，所以我們不便評論，而立院投票的部分，也不是只有一兩次投票有委員沒去，很多投票其他委員也都沒有來，「我是比較平常心」。

接著，同台的資深媒體人謝寒冰直言，「今天早上因為是房稅合一的，他沒辦法去，因為他沒有打租約」，朱學恒恍然大悟，「居住正義話題不適合介入」。

(中時新聞網)