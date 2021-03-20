恭喜！被封「最美鼓手」的26歲藝人羅小白（S. white），去年與交往2年多、大13歲的io樂團前貝斯手簡瑞松結婚，隔8個月宣布懷孕，於20日半夜透露平安產下女兒，並簡單分享生產過程，公開喜訊後得到眾多網友的祝福。

羅小白20日在社群網站PO出女兒剛出生的照片，有感而發的寫道：「才剛結束每週的螢幕約會，還在擔心妳捨不得離開小窩怎麼辦？結果貼心的妳，清晨一到就熱情的來敲門了！」羅小白花了15個小時等待、預備生產，想不到女兒只用了5分鐘就滑出來，雖然時間很短暫，羅小白還是大呼：「我真的痛炸了！」最後，她向女兒喊話：「妳好，初次見面卻又熟悉的妳，未來請多多指教了」宣布結束39周又2天的孵蛋日記。

喜訊傳出後，星友李亮瑾、許書豪和製作人陳威全紛紛獻上祝福，許多粉絲也接力留言恭喜，「剛出生眼睛就張這麼大可真像媽媽」、「允寶終於降臨人間了！哇！光露隻眼就夠可愛的啦！辛苦了兩母女」、「從視訊見面會到實體見面會了」、「BB太漂亮了」等。

羅小白從街頭表演爵士鼓打開知名度，2015年因演奏《Sorry, Sorry》一曲被Super Junior金希澈轉發到網路，關注量大增進而踏入演藝圈，隔年發行EP《羅小白》，粉絲人數破百萬，在網路上頗有名氣；2020年羅小白與貝斯手簡瑞松結婚，很快地懷上寶寶，根據《嬰兒與母親》報導，羅小白很期待女兒出生後，一家三口可以成立樂團，「感覺很有趣，因為我跟老公都是玩音樂，全家人一起做喜歡的事，感覺很棒！」如今喜得千金，離夢想又更近一步。

(中時新聞網)