全球矚目的中美高層對話剛剛落幕，雙方在會談中火藥味十足，美國國務卿布林肯甚至引用拜登曾對習近平說過的話「不要和美國對著幹！」。財信傳媒董事長謝金河表示，美中角力進入深水區，美國下一個挑戰者當然是中國大陸，現在大陸的經濟總量追到美國的七成，他認為，未來若大陸韜光養晦和領導人體制兩項機制仍在運作，相信大陸會超越美國。

謝金河在臉書發文指出，美中在拉斯維加斯安克拉治市舉行高層會議，透過媒體報導，看到兩個國家在積怨已深、按捺不住情緒下，演出一場火爆的情境秀，雙方互嗆，只差沒有拍桌抗議退場而已。當然事後，雙方各自解讀，如何評價？看個人解讀！這其中，他特別注意到布林肯把記者請進來，轉述2017年元月，拜登在卸任副總統前夕，在北京與習近平會晤時特別留下的一句話：「不要跟美國對著幹！」

他表示，從一次大戰後，美國超越英國，成為世界第一大國迄今，其間美國面臨多次挑戰。從80年代起，美國先面臨蘇聯挑戰，但蘇聯最大極限只追到美國的四成，現在蘇聯經濟總值1.7兆美元，不到美國的十分之一，和南韓1.67兆美元在伯仲之間，蘇聯排在12、南韓13。

到了80年代後期，日本崛起，日本第一高唱入雲，但日本很賣力追到美國的七成，日本買遍美國，甚至是一個日本可以買下四個美國，但日本從來沒有能夠追上美國，日本最大極限追到美國GDP的七成。

謝金河認為，美國下一個挑戰者當然是中國！從1978年鄧小平舖出一條改革開放大路，中國躍登世界舞台，尤其是鄧小平南巡講話之後，中國經濟百花齊放，從1990之後的30年，中國的經濟躍升是人類地表上幾千年以來罕見的大爆發。

「現在中國的經濟總量14.3兆美元，美國21.4兆美元，中國追到美國的七成，現在很多研究機構都預期在2030或2038年，中國將超越美國，成為全球最大經濟體，從經濟發展的角度來看，大國博奕自然成形。」

至於中國能不能超越美國？謝金河表示，未來仍有待考驗，例如，鄧小平生前留下的兩個政治遺產，一是韜光養晦，絕不強出頭；二是領導人體制，一個人兩任，第二任選出隔代接班人。如果這兩個機制都在，相信中國會超越美國。

謝金河直言，這些年，中國的戰狼外交，讓中國人愈來愈不受歡迎，這次拜登布的局是「天下圍中」的陣勢，中國真正的考驗才要開始！

(中時新聞網)