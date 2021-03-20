邁阿密熱火總教練史波斯查(Erik Spoelstra)站出來譴責前日的槍擊案，提到最近美國境內對於亞裔的暴力深化問題。「我以身為亞裔美國人而自豪，看到這種形式的種族歧視與仇恨著實令人作嘔與痛心。這是非常卑劣的行為，我認為必須有更多人注意到此事。」

史波斯查是NBA史上首位亞裔總教練，也是首位亞裔冠軍教頭。他出生於美國伊利諾州，父親是白人移民，曾是NBA球團高管，母親是菲律賓人。

一位白人凶犯18日在亞特蘭大槍擊3間按摩店，殺害8人，死者包含多位亞裔女性。「你是什麼種族並不重要，重要的是你必須明白這是錯的，這令人痛心且顯示我們目前的困境。仇恨依然存在，人們助長攻擊亞裔。我內心祈求這些能夠停止。」

史波斯查的看法也呼應林書豪先前的言論，「身為亞裔肯定會在成長過程聽到歧視的言語，你希望這些東西在自己長大之後就會消失，顯然並沒有。」

在美國，亞裔經營的色情按摩店多次鬧上新聞，屢次被懷疑涉及人口販運。包括前一次NFL愛國者隊老闆卡夫特(Robert Kraft)，他兩度造訪華人開設的色情按摩店消費，雖沒被定罪但重創名聲。

亞洲按摩女郎的半套服務俗稱「快樂結局」(happy ending)而臭名遠揚，3年前，美國NXT日籍女摔角手Kairi Sane(擂台名)在台上比賽時，台下的觀眾就大喊「happy ending」來羞辱她。Kairi Sane於去年離開該聯盟。

(中時新聞網)