俗話說「自古套路得人心」，在兩性交往中，除了真誠的心，撩人也是一種套路，成不成功的關鍵只在用的方法恰不恰當，搜狐網命理專欄就點名，獅子座、金牛座、雙魚座、雙子座及天秤座是5大最會撩人的星座男，魅力十足的他們永遠不用擔心會無法脫單。

▍獅子座

獅子座個性霸道熱情，但卻不喜歡說情話，天生大男人主義的他們如果想要撩一個女生，就會全方面用各類行動讓對方心動，顯示出他特有的霸氣魅力。

▍金牛座

金牛座男生個性木訥老實，雖然不太會講甜言蜜語，但他們的撩人方法卻走實際派路線！他們會大方滿足對方的物質需求，甘願不停為愛的人刷卡買禮物，這種撩人方法對他們來說最直接。

▍雙魚座

對生性浪漫多情雙魚座而言，用各種浪漫方式感動女生是他們慣用的必殺技，在撩人的過程中，雙魚座也十分享受在這種浪漫的感覺中。

▍雙子座

雙子座是公認的交際達人，撩妹技巧當然不在話下，他們的嘴巴就像抹了峰蜜一樣甜，腦子裡更存了一大堆情話，隨口說來都會讓女生心動不已。

▍天秤座

天秤座男生情商很高，天生超會撩妹，完全會按照對方的喜好來展開攻勢，如果對方喜歡情話，他們可以講情話，對方喜歡浪漫，更可以製造各種浪漫，因此沒有任何一個女生不會被天秤座的細心感動。

(中時新聞網)