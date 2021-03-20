基進黨立委陳柏維面臨罷免風波，成各界關注焦點。陳柏惟18日發文表示，響應20日的世界口腔健康日，選區民眾加入鄉親LINE群組、非選區民眾加入全國後援會LINE群組，就能到他的服務處領取牙膏一條。但此舉遭「刪Ｑ總部」質疑，指該牙膏價值恐超過30元，對照選舉期間贈品以30元作為賄選標準的規定，遭批「選上了就能大搞賄賂？」。該粉專更翻出陳去年上節目痛批候選人「送一整盒衛生紙」的言論，抨擊陳的行為明顯雙重標準。

陳柏惟18日在臉書發文表示，20日就是世界口腔健康日，正確的使用牙膏與按時刷牙可以預防與控制口腔疾病，也可以幫助保持身心健康；即日起的周一至周五，早上9點至下午6點前往台中他的服務處，並加入指定LINE社群，即可索取牙膏一條，數量有限，送完為止。

陳柏惟指出，選區民眾（烏日、沙鹿、霧峰、大肚、龍井）加入該區鄉親LINE社群後，可領取牙膏，已在社群者出示後可直接領取；非選區民眾加入全國後援會LINE群組，經服務處工作人員確認後可領取。陳柏惟更在文中強調：「特別感謝丹晴皂來好運站共同響應口腔保健活動。」並在宣傳圖片中刊出該款牙膏照片。

「刪Ｑ總部」19日在臉書發文，質疑同廠牌類似款牙膏網路販售價300元，選舉期間超過30元就是賄選，陳此舉恐涉爭議；並指陳去年上談話性節目《博恩夜夜秀》時，曾說：「你去找給你一箱的（衛生紙）、你去找給你一整盒的（衛生紙），看他選上後要跟你拿多少回去！」如今送牙膏的行為更讓「刪Ｑ總部」質疑根本雙重標準，呼籲民眾謹記「羊毛出在羊身上」，牙膏的蠅頭小利不值得讓中二選區民眾賭上幸福。

對此，不少網友回應：「選上了就能大搞賄賂？」「滿滿台灣價值安啦！」「用牙膏當誘餌，幫自己製造反罷免的網路群組」、「應該鼓勵大家去領，然後投贊成票」、「嘴巴臭成這樣，牙膏看來是沒用了」、「3Q表示：這是罷免二階連署不是選舉，超過30元買不同意票不算賄選！」「身為立委還是要多避嫌，不要做瓜田李下的事」。

(中時新聞網)