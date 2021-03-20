嘉義林管處大埔事業區林班18日下午發生森林火災，延燒超過30小時，今天已控制火勢，但阿里山公路69公里上方邊坡遭火勢波落石不斷，今天仍舊封路，預計晚上7時開放通行。

林務局嘉義林區管理處副處長李定忠今天表示，大埔事業區第228、229林班，即阿里山公路（台18線）69 公里處附近下方，18日下午2時左右發生森林火災，延燒超過30小時，目前火勢已控制。

公路總局第五區養護工程處阿里山工務段表示，森林火災造成阿里山公路69公里處路段邊坡零星落石不斷，且落石從100至200公尺的高度滾落，相當危險，因此，66公里至76公里處（石棹至十字路）路段於昨天上午10時30分起封閉，目前邊坡仍不穩，預計今晚7時才會開放通行。

嘉義縣警察局交通隊長蘇俊宏表示，目前警力在阿里山公路66公里至76公里處雙向管制，禁止民眾通行，要到阿里山賞花的遊客，可改行台21線至阿里山森林遊樂區。

李定忠指出，阿里山公路上邊坡殘火已由森林護管員以背負式水袋滅火完畢，位於火場東南側及西南側，目前尚有兩處明火，目前架設水線持續監控，火場面積約1.6公頃，事故原因調查中。

(中央社)