He had himself a night!



Season-high 𝟑𝟴 points for @Double0AG. pic.twitter.com/WsI8LLZeeo — Orlando Magic (@OrlandoMagic) March 20, 2021

沒想到籃網東區龍頭地位才坐一天就不保了！籃網20日來到奧蘭多客場面對魔術，卻遭阿隆戈登、佛尼爾、武切維奇攜手轟下91分，魔術終場121比113力退籃網，除了總算終止最近9連敗，也斬斷籃網6連勝氣勢，確實跌破不少人眼鏡。

魔術一反過去幾場的火力低迷，打完前3節，得分就已破百，更領先籃網達19分之多，儘管末節厄文、哈登、喬哈里斯等人火力全開，幫助籃網一度追近到6分差距，魔術最後關頭仍打出7比2收尾攻勢，提前確保擊敗近況火燙的籃網。

最近陷入交易傳聞的阿隆戈登，或許是想替自己打出更多身價，今天交出投20中14，含三分球投8中7的優質手感，貢獻全隊最高38分，佛尼爾也投進6顆三分球、獨拿32分，武切維奇貢獻22分、14籃板及8助攻的接近大三元表現。

籃網則以厄文43分、6籃板及4助攻表現最佳，可是「大鬍子」哈登突然陷入低迷，全場投16中4，含三分球投9中2，拿19分、9助攻與4籃板，喬哈里斯16分。籃網才跟七六人並列東區龍頭僅1天，隨即把東區龍頭位置還給七六人。

(中時 )