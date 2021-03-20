台北市勞動局卻接獲民眾投訴，去公司面試時，因主管想要文靜的員工，經詢問下得知他是獅子座O型，隨後不予錄用，因獅子座O型具有旺盛的行動力，「怕搶了主管風采！」，勞動局長陳信瑜表示，若經查屬實，雇主恐觸犯《就業服務法》「就業歧視」，可罰30萬至150萬元。

北市勞動局接獲民眾陳情，他是獅子座O型，但在去一間公司面試應徵時，公司詢問他星座血型後，直言「想要文靜型的員工，不可以搶了主管風采！」面試結束後，等到的結果卻是不被錄用，認為該公司十分誇張。

陳信瑜指出，該公司恐有「就業歧視」，雇主此舉很可能會觸犯《就業服務法》，經調查違反的話，可罰30萬元至150萬元罰鍰，她也強調，一些老闆很在意血型、星座等個人資訊，常將此作為招募員工時的參考，用來決定是否僱用，而不考量求職者或員工的工作表現、能力。

勞動部在2018年11月28日修訂就業服務法，將星座、血型列入《就業服務法》「歧視項目」中，以避免雇主藉由星座、血型等因素，造成求職人失去在找工作上與其他人公平競爭的機會，這就是就業歧視。

北市勞動局也統計，近3年僅接獲此件案的申訴，且尚在審理中，目前還沒有裁罰成立的案件。

勞動局提醒求職者，若遇到特別迷信星座或血型的企業或老闆，可將相關資料文件留存作為佐證，透過「台北市政府市民服務大平台」（https：／／service.gov.taipei／）向勞動局提出申訴，千萬別讓自己的權益受損。

(中時 )