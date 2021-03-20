華為創辦人任正非的小女兒姚安娜今年初頂著「華為小公主」頭銜出道，簽進「天浩盛世」經紀公司，先前網上傳出一支她仿效跳韓國女團舞蹈影片，卻被批評舞姿尷尬、像在做法，而她隨即高EQ接受指教。近日，有造型師分享跟姚安娜合作影片，見片中他不斷狂捧姚安娜可塑性強、有氣質，引來網友新一波吐槽。

姚安娜今年初決定出道圓星夢，一舉手一投足都引來話題，近日陸網瘋傳一段她私下練習韓國人氣女團BLACK PINK的舞蹈影片，但或許是太過用力，網友嘲笑像是在做法招魂，還有人稱讚她應該是被耽誤的練武奇才，姚安娜沒迴避批評，留言寫下：「大家的批評和建議我已收下，目前在努力練習和籌備新作品中，希望能讓大家看到我的進步，祝大家水逆退散，諸事順遂」。

造型師分享跟姚安娜工作紀錄影片。（圖／翻攝自搜狐娛樂微博）

出道3個多月來，關於姚安娜的閒言閒語不斷，還出現自稱是哈佛校友的蒲孟如爆料，稱姚安娜霸凌家境不好的大陸學生，害對方退學，又說她大三時中文才變好，朋友圈發的都是繁體字，姚安娜的學長則說爆料不實，怎麼可能本來不懂中文，才過2年就進步神速、發繁體字，並指她絕無害人休學。

網友留言虧造型師。（圖／翻攝自搜狐娛樂微博）

據《搜狐娛樂》報導，最近有知名造型師分享和姚安娜工作紀錄影片，可見他在替姚安娜做造型時不斷脫口誇獎：「氣質非常好」、「可塑性非常強」、「不愧是名門閨秀」、「真實的安娜非常的可愛，又很酷」，網友留言虧：「從小被誇的迷失自我了」、「造型師，心虛不？彩虹屁就是人民幣！」、「謊話聽多了也就當真了」、「沒必要，還不是看她有錢」。

(中時新聞網)