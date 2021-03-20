台北股市受美國科技股拖累，又適逢富時指數季度調整，尾盤爆巨量，周五(19日)重挫217點，恐面臨1萬6000點保衛戰，台積電也失守600元，收591元，不過，太陽能族群尾盤突然有志一同衝一波拉上來，其中，茂迪甚至攻上漲停。

包括聯合再生、碩禾、安集、茂迪等太陽能概念股19日突然在尾盤拉高，茂迪亮燈漲停，收在39.75元，上漲3.6元，聯合再生收在17.2元，上漲0.45元，碩禾收在205.5元，上漲5元，安集收在68.5元，上漲4.4元，相較於大盤下挫的走勢，顯得特別吸睛。

摩爾投顧分析師鐘崑禎表示，以這種拉尾盤的買法，絕不可能是一般投資人買出來的，因為是整個族群一起拉，並不是針對單一檔個股，這種情況很容易讓人聯想到下周是不是有什麼利多要釋出，甚至可能是知情人士為了防止短線當沖客追價，或是避免被跟單，導致籌碼零亂，所以在尾盤才去拉升股價。

他指出，以太陽能產業而言，越接近夏天，整個題材會再發酵一次，同時也是政府色彩比較重的，縱觀產業展望，今年用電量跟太陽能的需求會是去年的一倍以上，政府積極推2025年要實施非核家園，加上現階段國際股市震盪，美債殖利率時不時會影響大型權值股走勢，反觀太陽能概念股這類型有長線保護，又有政府加持的，近期會很容易吸引資金轉入。

對於這些有外資在買的太陽能概念股的切入點，鐘崑禎建議，因太陽能概念股算是長線大題材，畢竟非核家園是一個長期目標，漲勢會有強的延續性，且它的族群性很明顯，要漲會一起漲，但例如聯合再生這種短線已經漲了一大段的，反而不用急著去追，可以留意漲勢沒有這麼強，剛起漲的安集、茂迪這種股票，上漲空間比較大，風險也會比較低。

(中時新聞網)