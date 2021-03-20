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交通部推行機車兩段式左轉，多數機車早已相當熟悉此項法規，近期臉書上流傳一部影片，畫面中為一個大型十字路口，在枕木紋行人穿越道前設有機車待轉區，只見一台台機車緩緩騎入待轉區，而一台汽車卻緊跟在後一同待轉，行為特異，引起網友熱烈討論。

一位網友18日在臉書社團《路上觀察學院》發文，內文短短寫下，「汽車兩段式左轉，行車安全有保障；而透過影片中的畫面可見，主視角的駕駛正在停等紅燈，鏡頭拍攝到多輛機車整齊且規矩的騎入待轉區中。

未料，在機車後卻緊跟著一輛黑色汽車，汽車先是駛在行人穿越道上，接著竟一個轉彎，停在機車的待轉區旁邊，仿佛以為自己是機車需要待轉。

影片曝光後，不少網友幽默留言回應，「鬼之待轉」、「人家白牌欸，當然要待轉」、「很明顯忘記自己是開車，而不是騎機車」、「忘記今天開車」、「真是一個守法的好公民」、「每個人心中都有自己的待轉格」、「你頭這就轉的很有靈性了」、「很明顯是個乖寶寶」、「剛買新車的機車騎士」、「全球CC數最大的大型白牌機車」。

根據《道路交通安全規則》第99條指出，內側車道設有禁行機車標誌或標線者，應依兩段方式進行左轉，不得由內側或其他車道左轉；在三快車道以上單行道道路，行駛於右側車道或慢車道者，應以兩段方式進行左轉彎；行駛於左側車道或慢車道者，應以兩段方式進行右轉彎。

(中時新聞網)