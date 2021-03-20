36歲女星李宓的已故父親曾任資生堂董事長，因此冠上「資生堂千金」出道，她最近跟風知名連鎖壽司店舉辦「鮭魚名字免費吃」活動，與改名為鮭魚的友人大啖美食卻留滿桌醋飯不吃，臉書被網友出征痛罵超浪費，她過往的不堪往事也被挖出。

李宓日前在網路分享與朋友爽吃免費鮭魚的合照，被網友發現盤中堆滿成山的醋飯不吃，遭批評太過浪費食物引起軒然大波，結果她回應自己有吃完點的食物，也有勸朋友別浪費，但無力幫忙吃完白飯，又答非所問的聲稱自己推廣環保素食5年，因愛地球沒有再吃牛肉，最後還不忘打歌，被眾多網友視為毫無歉意，臉書被罵聲灌爆，「很多低收入家庭連吃飯都成問題，你這有錢人家千金這麼浪費食物，還敢提自己提倡環保素食，難道你當魚是塑膠嗎？沒生命？」隨後李宓將鮭魚文刪除。

不過，李宓仍持續被網友罵到臭頭，過往的黑歷史也被翻出，根據《鏡周刊》報導，李宓曾因作風開放惹怒母親，曾穿著比基尼拍攝清涼封面，受訪時被問介不介意朋友一夜情，回應「這是對方的行為我不會介意」卻被曲解為「李宓不介意一夜情」慘遭媽媽趕出家門，第二次則因參加裸體反核再度被驅趕，最後都由親戚出馬才化解。

除此之外，李宓也在2016年蹭周子瑜道歉熱度，發文：「看到朋友們不斷發表生氣的文章，真的很難過因為生氣很傷身體，我不懂為什麼要被別人故意激怒然後以怨報怨呢？還好我支持世界一家，大家都是地球人，最重要的是好好保護地球、不要虐待動物，國籍問題比起來就一點都不重要了吧？地球毀滅時哪一國人可以倖免於難？」遭網友開酸「商女不知亡國恨」。

(中時新聞網)