副總統賴清德20日至台東視察原住民族產業發展推動情形，主辦單位在合照後就要求媒體離席。（蔡旻妤攝）

副總統賴清德20日至台東視察原住民族產業發展推動情形，早上首站在台東縣原住民族文化創意產業聚落聽取返鄉原民青年分享創業經驗，然而，在介紹場館各項設施、正要進行分享座談會時，主辦單位原民會竟要求在場所有媒體離席，現場一片譁然；原民會則回應此為府方要求。

「不受訪也不給旁聽，何必發採訪通知呢？」1位資深媒體當場表示，賴清德不願接受採訪也沒關係，但本次行程的重點就是分享座談會，聽取地方返鄉青年創業分享、對地方政府或中央有無建議，以及賴對於原住民地方創生相關建議方案等，主辦單位在合照後，竟要求媒體離席，當下感到非常錯愕，他表示，既然是公開行程，就應可以參與旁聽，如果不行，應該事先溝通才對。

原民會經濟發展處科長劉倩如回應表示，因府方要求，所以並未開放媒體參與座談會，府方希望能讓副總統以較輕鬆自在、不受拘束的方式，與返鄉青年及業者聊天暢談。

賴清德在原民會主委夷將•拔路兒、立委劉櫂豪等人陪同下，20日早上10點視察TTstyle原創館，一開始安排人員解說簡報，隨後參觀各項設施，最後進行座談分享會，正當媒體就定位拍完合照後，主持人卻要求現場所有媒體離開會場，有媒體詢問原因，卻不願回應，之後發布活動新聞稿。

據新聞稿內容指出，賴擔任行政院長任內，推動「地方創生國家戰略計畫」，鼓勵年輕人返鄉安居發展，自蔡英文總統2016年上任以來，原民會透過經濟產業發展相關計畫，已在台東投注高達4.3億元資金，扶持28位族人成立新創企業、9家原住民族企業產業技術與服務升級，以及興建台東縣原住民族文化創意產業聚落與TTStyle原創館，逐步落實政府推動地方創生政策理念。

另新聞稿也提到夷將•拔路兒表示，今天參與創業經驗對談的5家業者及粨種人食品股份有限公司，皆是原民會鼓勵青年返鄉並鏈結地方創生的精神代表。未來原民會將持續挹注資金推動原住民族產業發展，鼓勵原民青年返鄉創業，以帶動部落經濟。

(中時 )