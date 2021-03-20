萊豬進口人心惶惶，台大調查校內108家供餐廠商，當中僅3家為連鎖商店，使用的是美國肉品，校方每星期將採樣10件，確保符合衛生福利部相關規範，也把關校園食安。

台大職員代表於1月校務會議上提出臨時動議，希望對校園食物的來源監控、檢測、廠商管理與罰則等，訂定相關管理辦法，防堵有萊劑的食物進入校園。台大今(20)日舉行校務會議，經過1個多小時討論，校長管中閔決議交付膳食委員會討論。

台大膳食委員會報告「校園餐廳豬肉牛肉食品品質管理計畫」，指出校內將採取分流管理，自助餐、盒餐、便當一定要使用國產肉品，但美食街、連鎖餐飲、便利商店則不限制，但須依法標示來源。

台大膳食委員會指出，校內共108個供餐廠商，目前只有3家會使用美國豬肉，主因是屬連鎖商店，由中央餐廚統一供貨，但廠商仍須符合衛生福利部的標準。

台大表示，將校內廠商依照產地來源、肉品品項分成3個風險等級，每週抽檢10件，風險高、中、低依6：3：1進行抽樣，1年抽檢各式樣本520件，並會公布不合格廠商名單，如發現有問題，會要求立即停售該商品，之後也會提高該廠商的抽檢頻率，並通報政府權責管理機關。

台大指出，根據校方提供的資訊，今年3月已經抽檢3週，目前抽檢廠商都合乎規範。

(旺報 )