就算總算迎來主控沃爾的傷癒復出，更拿全隊最高21分，外加7助攻、3籃板，火箭還是贏不了！先發陣容總算真正到齊的火箭，20日遭到作客的活塞火力無情砲轟，最後以100比113敗北，隊史最長連敗紀錄推進到19場，看來恐怕沒完沒了。

加上前役宣告從腳踝大扭傷癒復出的伍德，火箭終於可以排出比較像樣的先發陣容，沃爾、歐拉迪波、泰特、豪斯與伍德的組合看來確實不差，可惜就算面對東區墊底的活塞，儘管火箭進攻還算正常，卻完全守不住活塞的外線火力與內線單打。

火箭先發5人得分全都上雙，除了沃爾，歐拉迪波也拿19分、3助攻與3籃板，伍德18分、11籃板，泰特12分，豪斯10分，可是火箭替補陣容總共只拿20分，先前表現不俗的小凱文波特，卻在上半場因為右腿痠痛退場，只拿2分。

活塞5分得分上雙，其中以法蘭克傑克生23分最高，貝伊也有20分，葛蘭特18分，賈許傑克生15分，史都華13分，就算活塞難得拿下2連勝，目前12勝29敗，還是排在東區墊底位置，反正他們早已宣告擺爛，戰績好壞早就沒差了。

(中時 )