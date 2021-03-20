效力雙城隊的林子偉今日在熱身賽對勇士先發，擔任第八棒、二壘手，雙城全隊遭對方投手壓制，整場僅有4支安打，林子偉也沒有太多表現，2次打擊都遭到三振，打擊率下降到3成33，最後雙城以2比4輸給勇士。

林子偉第3度在熱身賽擔任二壘手，趁職做好內野工具人角色，沒有任何守備失誤，只不過打擊方面沒能表現，連續2打席都遭到對手三振出局。5局上半雙城原本有一波攻勢，靠連續安打將分數追平成1比1，可惜二、三壘有人時輪到林子偉沒能把握機會建功，遭到三振出局，下一棒泰利斯（Tomás Telis）安打一度讓雙城取得2比1領先。

林子偉在6局下半退場，勇士則在7局下半靠連續安打攻下2分超前，勇士先發投手安德森(Ian Anderson)4.1局被敲4安、失2分，不過狂飆9次三振，且後援投手都沒讓雙城再敲任何安打，整場雙城僅敲4安，最後以2比4敗給勇士。

林子偉春訓至今總計15打數敲出5安，其中2支二壘打，另吞下6次三振，打擊率降至3成33。守備方面至今擔任過3場二壘手、5場三壘場、2場游擊手，都沒有出現守備失誤。

(中時 )