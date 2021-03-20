國民黨立法院黨團質疑民進黨政府採購疫苗黑箱作業，18日在立院衛環委員會突襲，通過「疫苗採購調閱小組」的提案。對此，行政院院長蘇貞昌表示，購買疫苗都有簽保密契約，呼籲不要這時因違反保密規定而買不到疫苗，害了國人的健康。國民黨立委鄭正鈐則反諷：「買不到疫苗又是國民黨害的？」痛批蘇跳腳「恐嚇」在野黨與全民，讓疫苗內情更加啟人疑竇。

針對蘇貞昌的發言，鄭正鈐19日在臉書發文質疑：「蘇貞昌說，不要害我國因違反保密規定買不到疫苗。難道疫苗採購一定要在黑箱中進行，才買得到？」鄭表示，疫苗採購取得的來源、數量和時程，一直都是蓋上一塊黑布，所有的資訊疫情指揮中心都以保密為由「不可說」。

鄭正鈐指出，為了讓疫苗採購能受到國會監督，國民黨昨天在立院衛環委員會臨時提案，成立「疫苗採購調閱專案小組」進行監督。沒想到民進黨急著跳腳要反撲，蘇貞昌甚至直接「恐嚇」，不要因為台灣違反規定，買不到疫苗，害了國人健康，「蘇貞昌的言下之意，難道是屆時買不到疫苗，就是國民黨害的？」

鄭正鈐強調，疫苗採購涉及百億以上的民脂民膏，疫苗接種除了關係到國人健康之外，也關係著國境開放時程、經濟復甦快慢，本就應該受到監督，但民進黨政府卻拿著「保密協定」當成一塊大黑布，隱藏所有資訊。連國會監督，都要迴避到底，「難道疫苗採購是潘朵拉的盒子？」。鄭說，疫苗採購是立院通過的預算，自應受全民監督，而且事關國人健康，國人更應有知的權利。

不僅如此，鄭正鈐抨擊，民進黨政府疫苗採購屢傳失利，不但不思檢討，用各種藉口搪塞，竟然還以「不要害我國買不到疫苗」，恐嚇在野黨的監督，讓人不禁想問：「難道打開黑箱，就要被栽贓？」

(中時新聞網)