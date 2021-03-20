陸委會主委邱太三日前稱「九二共識」在台灣已引發爭議，建議兩岸雙方可以有一個所謂「建設性的模糊」來推進交流。對此，國台辦發言人朱鳳蓮今日表示「九二共識」是兩岸關係和平發展的「定海神針」，如果以所謂「建設性的模糊」否認兩岸同屬一個中國，那只能證明民進黨繼續打算玩弄文字遊戲，根本沒有改善兩岸關係的誠意。

對於邱太三呼籲大陸「放棄強加台灣的政治框架及對抗舉措」，相互尊重、務實對話解決問題，朱鳳蓮今日透過書面回應，表示「九二共識」是兩岸有關方面受權商談達成的，其過程和內容均有明確的文件和文字記錄。

她稱，在九二共識基礎上，兩岸雙方開啟了協商談判，開闢了兩岸關係和平發展道路，事實證明，九二共識由兩岸雙方確認、具

有廣泛民意基礎，是兩岸關係和平發展的「定海神針」。

她說，2016年民進黨上台後，單方面否定九二共識，拒不承認其核心意涵，刻意在台灣挑起爭議，其目的就是企圖改變兩岸同屬一個中國的法理與事實，改變兩岸關係和平發展的局面，這是兩岸關係陷入緊張動蕩的根源。

朱鳳蓮說，九二共識之所以重要，在於其體現了一個中國原則，明確界定了兩岸關係的性質，奠定了兩岸平等協商的基礎。從1992年以後，兩岸雙方接觸交往都是在九二共識基礎上進行的，充分體現了平等協商的精神，因此何來「不公平、不公道？」

她指出，如果以所謂「建設性的模糊」否認兩岸同屬一個中國，那只能證明民進黨當局繼續打算透過玩弄文字遊戲與兩面手法，模糊焦點、混淆視聽，根本沒有改善兩岸關係的誠意。

她說，只有採取實際行動，停止製造敵意、污蔑抹黑，停止任何謀「獨」挑釁，回到「九二共識」上來，兩岸關係才能和平穩定發展。

(旺報 )