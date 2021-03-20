芬蘭國家廣播公司（Yle）報導，芬蘭健康與福利研究所（Finnish Institute for Health and Welfare）研究發現，與去年11月相比，今年2月10歲以下兒童確診率增加了250%。

這個研究發現，所有年齡層的確診率都比去年11月多了約80%，唯有80歲以上的長者確診率增加幅度較小，原因除了疫苗的施打，也跟年長者較年輕人更注重防疫有關。

10歲以下兒童確診率除了在芬蘭有顯著升高以外，在瑞典、英國與其他歐洲國家也發現類似趨勢。

原因並不是十分明確，但赫爾辛基大學醫院（Helsinki University Hospital, HUS）感染科主任醫師雅爾民（Asko Jarvinen）表示，具高度傳染性的英國變種病毒株很有可能是原因之一。

芬蘭健康與福利研究所的報告顯示，10歲以下兒童最常見的感染途徑是在家中被父母傳染。根據英國「刺胳針」醫學期刊（The Lancet）的資料，這個年齡層的兒童傳染力不高，染疫了通常只有輕微症狀或是無症狀。期刊中也有研究指出，英國變種病毒株並沒有改變18 歲以下兒童的輕症或無症狀情況。

另一個使確診率飆高的原因也可能是近幾週，芬蘭衛生主管機關鼓勵無症狀者也接受病毒檢測。

目前感染率最高的年齡層落在20至29歲的年輕族群。

芬蘭日前因疫情告急而宣布3月封城，在傳染情形嚴重的15個區域實施關閉酒吧、餐廳、咖啡店、夜店等營業場所，7年級以下學生採遠距學習的措施，這個措施將延續到3月28日。（編輯：黃自強）1100320

(中央社)