人民日報旗下俠客島公眾號今發布，3月18日至19日，中美高層戰略對話在安哥拉治舉行。對話結束後，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪、國務委員兼外長王毅接受媒體採訪表示，台灣問題事關中國主權和領土完整，涉及中國核心利益，沒有任何妥協退讓餘地。美國應停止售台武器，不助台拓展「國際空間」，不向「台獨」勢力發出任何錯誤信號，不要試圖突破中方底線，以免嚴重損害中美關係和台海和平穩定。對此，美方重申在台灣問題上堅持一個中國政策。

楊潔篪表示，過去兩天，我和王毅國務委員兼外長同布林肯國務卿、沙利文助理進行了長時間戰略溝通，就各自內外政策和雙邊關係進行了坦誠、建設性交流。這次對話是有益的，有利於增進相互瞭解。雙方在一些問題上仍存在重要分歧。中國將堅定維護國家主權、安全和發展利益。中國的發展壯大是不可阻擋的。這次雙方的溝通是為了貫徹習近平主席和拜登總統通話所達成的共識。我們希望雙方在各個領域加強溝通、交流和對話。雙方應按照不衝突不對抗，相互尊重、合作共贏的原則處理中美關係，使中美關係沿著健康、穩定軌道向前發展。

王毅表示，中方是抱著誠意來對話的，因為對話總比對抗好，但對話必須本著相互尊重、求同存異的精神來進行，不能單方面拉單子、提要價。雙方都有很多關切。有一些疑慮，可以通過對話加以緩解。有一些是長期以來存在的問題，可以通過對話加以管控。同時，中方向美方明確指出，主權和領土完整是重大原則問題，美方不要低估中方捍衛國家主權、安全和發展利益的決心，不要低估中國人民維護民族尊嚴和正當權益的意志。中方對發展中美關係的態度是明確、一貫的。希望美方也能相向而行，特別是要尊重和照顧彼此核心利益與重大關切。在此基礎上，中方對中美繼續對話的大門始終是敞開的。

中方是應美方邀請而來。中國農歷新年除夕，習近平主席同拜登總統成功通話，一致同意雙方要加強溝通，管控分歧，拓展合作，這對今後一段時期中美關係發展具有重要指導意義。此次中方應邀來到安克雷奇同美方舉行中美高層戰略對話，是落實兩國元首通話共識的重要舉措，也是兩國元首親自決策舉行的。

過去幾年，由於中國的正當權益受到無理打壓，中美關係遭遇前所未有的嚴重困難。這種局面損害了兩國人民利益，損害了世界穩定與發展，不應再繼續下去了。中方願同美方加強戰略溝通，推動互利合作，妥善管控分歧，推動兩國關係沿著健康穩定軌道向前發展，造福兩國人民，促進世界持久和平與繁榮。

中方強調，中國共產黨的執政地位是歷史的選擇、人民的選擇。中國的發展離不開中國共產黨的領導，這是中國人民的高度共識，也是國際社會的普遍認知。中國特色社會主義制度是最符合中國國情的制度，是中國發展的「密碼」。實踐證明中國特色社會主義道路是一條正確的道路，我們將繼續沿著這條康莊大道走下去。中國共產黨的執政地位和制度安全不容損害，這是不可觸碰的紅線。

中國的發展目標是一貫的、明確的，就是要通過艱苦奮鬥實現「兩個一百年」奮鬥目標和中華民族偉大復興的中國夢，根本目的是讓全體中國人民過上好日子，這是我們制定一切政策的出發點。中國將立足新發展階段，貫徹新發展理念，構建新發展格局，實現高質量發展。任何人不能剝奪中國人民追求美好生活的權利。中國始終重視保護和促進人權，把改善民生、促進人的全面發展作為重點。中國特色社會主義民主是全民民主、協商民主，其核心是人民當家作主。中國不會將自己的民主制度和價值觀強加給其他國家，同時堅定維護自身政治制度和價值觀念，反對動輒拿人權問題作幌子對中方指責抹黑，干涉中方內政。

中國的根本發展目標，對內就是滿足人民群眾對美好生活的嚮往，對外就是通過自身發展為全人類的發展進步作出貢獻。中國無意干涉美國的政治制度，無意挑戰或取代美國地位和影響。同時美方應當正確看待中國的政治制度和發展道路，正確看待中方一系列大政方針，正確看待中國對世界的影響。中國共產黨的領導作用，黨的領袖的核心地位，是在艱苦卓絕的實踐中產生的，得到14億中國人民的衷心擁護，這一集體意志堅如磐石，毫不動搖。

中方指出，中國將堅定奉行獨立自主的和平外交政策，堅持獨立自主、堅持和平發展、堅持合作共贏、堅持多邊主義、堅持公平正義，持續推動構建人類命運共同體。我們堅定捍衛國家主權和民族尊嚴，堅決反對別國對中國內部事務指手畫腳，從中國人民和世界人民根本利益出發，根據事情本身的是非曲直獨立決定政策立場。中國自己堅持走和平發展道路，也期待其他國家走和平發展道路，期待各國超越社會制度、文明宗教不同，和平共處、共創繁榮。合作共贏是中國發展的重要原則，也是中國對外交往的黃金法則。中國的發展成就是在開放條件下取得的，下一步謀求高質量發展也將在更加開放條件下推進。

多邊主義是現行國際體系的重要基石。真正的多邊主義應當堅持《聯合國憲章》宗旨和原則，尊重國際關係基本准則，尊重世界各國主權，尊重文明多樣性，致力於國際關係民主化，而不應該拉「小圈子」，更不應該開歷史倒車，以意識形態划線，重挑集團對抗。我們願與美方在以聯合國為代表的多邊機制中維護真正的多邊主義，為國際社會提供更多更優質的國際公共產品。

我們一貫主張，國家無論大小、貧富、強弱，都是國際社會平等一員，不能誰的胳膊粗、拳頭大誰說了算，更不能以大欺小、恃強凌弱。發展中國家的聲音應該被傾聽，發展中國家的權益理應得到保護。作為世界最大發展中國家和發達國家，中美應當攜手深化南北合作，包括面向發展中國家開展第三方市場合作，共同推動實現聯合國2030年可持續發展目標。

中方表示，中美關係的本質是互利共贏而不是零和博弈。中美兩國並不必然相互構成威脅，差異分歧並不構成中美對抗的理由，中美雙方誰都無法承受衝突對抗的後果。中美兩國應當相互信任而不是猜忌、相互理解而不是指責、相互合作而不是拆台，確保雙方集中精力處理好各自國內的優先議程，實現各自的發展目標。兩國可以在抗擊新冠疫情、應對氣候變化、推動世界經濟復蘇等當前國際社會最緊迫的三大任務上開展合作，在重大國際地區問題上加強溝通協調，為雙方人文交流排除干擾，共同做大合作蛋糕，更多造福兩國人民和世界人民。

同時，合作應該是雙向、互利的，平衡解決雙方關切。中方對美政策保持高度穩定性和連續性，致力於同美方實現不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏，同時堅定捍衛自身主權、安全、發展利益。雙方要根據兩國元首通話精神，保持溝通渠道暢通，恢復正常對話交往機制，開展互利合作，妥善管控分歧，避免誤解誤判。兩國有責任、有能力、有智慧找到不同政治制度大國相處之道，這將是中美兩國為人類文明作出的歷史性貢獻。

中方指出，過去幾年來，由於美國上一屆政府逆潮流而動，實行極端錯誤的反華政策，嚴重損害中國利益，嚴重損害中美關係，中方不得不採取正當必要措施維護自身主權、安全、發展利益。中方敦促美方消除上屆政府對華錯誤政策影響，同時避免製造新的問題。

中方指出，台灣問題事關中國主權和領土完整，涉及中國核心利益，沒有任何妥協退讓餘地。我們敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，停止美台官方往來和軍事聯繫，停止售台武器，不助台拓展所謂「國際空間」，慎重妥善處理台灣問題，不向「台獨」勢力發出任何錯誤信號，不要試圖突破中方底線，以免嚴重損害中美關係和台海和平穩定。

中方指出，中國香港特區的選舉制度是中國的地方選舉制度，完善香港特區選舉制度是中央事權，如何設計、如何發展、如何完善是中國內政，任何外國政府、組織和個人都無權干涉。完善香港特區選舉制度必須堅持「愛國者治港」。我們敦促美方恪守國際法和國際關係基本准則，尊重中國全國人大關於完善香港特區選舉制度的決定，停止插手香港事務和中國內政，停止為「港獨」勢力撐腰打氣，撤銷對中國官員和機構的非法制裁，不要再試圖搞亂香港，不要阻擋中國推進「一國兩制」的進程。如果美國繼續一意孤行，中國必將作出堅定回應。

中方指出，把「種族滅絕」的帽子戴到中國頭上，是本世紀最大的謊言。中方願同美方在相互尊重的基礎上進行交流，新疆的大門向世界敞開，但我們不接受帶著偏見、居高臨下、像教師爺一樣到新疆去搞所謂「有罪推定」式的調查。希望美方尊重客觀事實，停止攻擊抹黑中國治疆政策，放棄在反恐問題上搞雙重標準。

中方指出，第十四世達賴是打著宗教幌子、長期從事反華分裂活動的政治流亡者。希望美方恪守承認西藏是中國一部分、不支持「藏獨」的承諾，慎重妥善處理涉藏問題，撤銷對中方有關官員的制裁，停止利用涉藏問題干涉中國內政。

雙方同意按照兩國元首2月11日通話精神，保持對話溝通，開展互利合作，防止誤解誤判，避免衝突對抗，推動中美關係健康穩定發展。

雙方都希望繼續這種高層戰略溝通。

雙方均致力於加強在氣候變化領域對話合作，雙方將建立中美氣候變化聯合工作組。

美方重申在台灣問題上堅持一個中國政策。

雙方探討了為各自外交領事人員接種新冠疫苗作出對等安排。

雙方將本著對等互惠的精神就便利彼此外交領事機構和人員活動以及媒體記者相關問題進行商談。

雙方討論了根據疫情形勢調整相關旅行和簽證政策並逐步推動中美人員往來正常化事宜。

雙方還討論了經貿、兩軍、執法、人文、衛生、網絡安全以及氣候變化、伊朗核、阿富汗、朝鮮半島、緬甸等一系列問題，同意保持和加強溝通協調。

雙方表示將圍繞二十國集團、亞太經合組織等多邊活動加強協調磋商。

(旺報 )