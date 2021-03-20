從事身心障礙者服務的第一社福基金會，設有第一社會企業，業務多為各地清潔、輔具工作，但在去年因為疫情，難以購買口罩，讓第一社會企業興起創設口罩生產線的想法，也提供身心障礙者額外工作機會，近期也已取得醫療器材許可證，可以生產醫療用口罩。

去年我國一度全面徵用口罩，導致企業自行購買口罩不易，第一社會企業指出，因為先前工作主要為清潔及輔具，員工原本就要配戴口罩工作，平均一個月要用掉4萬片口罩，因此想說自行創設口罩生產線，讓身心障礙者可以多點工作機會，也讓社企不用煩惱缺口罩的問題，從去年7月就開始規劃了相關事務，近期取得醫療器材許可證。

第一社企表示，目前口罩工廠僅有一條產線、10名員工，而生產線上的5位員工皆患有智能障礙及自閉症等心智障礙，從去年底開始訓練，原本一開始速度非常慢，讓工廠同仁很傷腦筋，但隨著職務再設計、拆解工作流程後，還設計輔具協助他們作業，過完年後他們的技術越來越純熟，速度也越來越快。

第一社企提及，為了讓這些心智障礙能順利工作，口罩工廠犧牲了做兒童口罩，因為兒童口罩和成人口罩尺寸不同，心智障礙者對於情境的轉換不是那麼容易適應，因此現在口罩工廠專門做成人口罩。

第一社企指出，未來生產線上的身心障礙者員工希望可以增加至12位，以支持更多身心障礙者就業。

(中時 )