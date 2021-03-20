聯合國為衡量幸福的可持續發展方案，每年都會發布「世界快樂報告」進行評估，而在2021年發布的最新一期「世界快樂報告」當中，芬蘭拔得頭籌，名列第1，而台灣在全球149國家和地區中，則名列第24名，引起網友熱議。但該報告卻註記台灣為中國的一省，為此，台灣駐紐約辦事處今(20日)在臉書上發文抗議。

聯合國資助的「永續發展解決方案網路」（SDSN）19日發表2021年版「世界快樂報告」，台灣排名第24名，除比2020年進步一名，更是東亞國家榜首。而綜觀整份排行，排行前20名的多為歐美發達國家，又以北歐國家的芬蘭高居榜首。此外，鄰近台灣的日本第56名、南韓第62名、香港77名、中國大陸則是第84名。

此份排名引起討論，有網友不以為然，「快樂是因為眾鮭魚們嗎？」、「沒有比領低薪更快樂的事了」、「皇奴一堆，當然快樂」、「當然快樂，一堆鮭魚在台灣趴趴造」、「當然快樂啊！連假一直放，員工笑哈哈，老闆苦哈哈」。也有網友認為「台灣東亞第一，實至名歸」、「東亞的芬蘭」、「不用去芬蘭了，你已經在芬蘭了」。

值得注意的是，該報告註記台灣為中國的一省。對此，台灣駐紐約辦事處今(20日)在臉書上發文抗議指出，報告特別讚許台灣是最超前部署防疫的國家，也因此擁有區域內最低的感染率，但美中不足的是，這份報告再次將台灣列為「中國台灣」，我們對此表達嚴正抗議。紐約辦事處認為，既然是以追求人類快樂及福祉為出發點的報告，更應該正視台灣的主權尊嚴及2300萬人的基本權利。

(中時新聞網)