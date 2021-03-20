警政署近期召開「全國分區治安會議」，新北市警察局長黃宗仁為貫徹打擊黑道幫派、整頓治安決心，訂3月19日起至4月19日止，指派副局長、刑警大隊長深入各分局召開座談會，釐清幫派不法利益結構，找出幫派賴以維生的行業及據點，配合擴大臨檢、檢肅槍毒等，全體總動員向黑幫宣戰。

新北市警局表示，今年已檢肅13名幫派首腦及成員百餘人到案，貫徹「幫派零容忍」立場，同時呼籲民眾如有發現任何可疑或違法情事，勇於出面向警方檢舉，新北警一定當民眾的後盾，打擊暴力犯罪組織絕不手軟。

(中時 )