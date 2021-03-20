新北市蘆洲兩名國中生相約前往觀音山登山出遊，未料玩得太晚天色已暗，而且當地沒公車可搭，決定利用手機導航走路下山，想不到兩人被一路引導到一處墳墓區，嚇得兩人腳軟打電話報警，警 立刻要求對方說出路旁電線杆編號，最後靠著衛星定位尋獲已嚇壞的兩人帶下山送回家中，結束一場驚魂。

毛毛的，國中生觀音山迷路被導航帶到墳墓受困，報路燈編號獲救。(警方提供)

毛毛的，國中生觀音山迷路被導航帶到墳墓受困，報路燈編號獲救。(警方提供)

本月14日，兩名胡姓與鄭姓國中男生，一起到五股觀音山爬山，但是卻因不熟悉路途找不到路，等找到路時，卻錯過了最後一班公車，兩位大男生於是決定靠著收手機導航走路下山。

但是因當時天色已暗，兩人一路跟著手機導引導，但是愈走愈覺得人煙稀少，最後出現在眼前的竟是一處墳墓區，讓兩位大男生嚇得皮皮挫，只好打110報警。

五股分駐所員警獲報後，立刻請兩人找距離最近的一處路燈，告知路燈上的電線杆編號，隨後用衛星定位尋找地點，近找路燈並回報燈桿編號，並派遣警員余福雄、楊閔鈞上山找人。

兩名員警在山路上，一路大鳴警笛，並沿途用電話連繫詢問是否有聽到警笛聲，但是學生表示沒有聽到，員警決定沿著路燈編號一根根找，後來慢慢接近對方，對方也說聽到警笛聲音了，最後果然順利在路上找到兩位學生。

警方詢問兩人害不害怕，學生回答有點怕，於是立刻協助聯絡家人並報平安，隨後用巡邏車將兩名學生載到山下的公車站，讓兩位學生順利回家。

警方呼籲民眾出遊最好能結伴同行，隨身攜帶手機並注意電源是否充足，若發生迷路情況可以立即撥打110，警方會即刻協助。

(中時新聞網)