「台灣傑出女科學家獎」今年邁入第14屆，最高榮譽的「傑出獎」由台大大氣系特聘教授林依依獲得 。(趙雙傑攝)

「2021台灣傑出女科學家獎」今(20)日舉行頒獎典禮，以地球科學研究聞名國際的台大大氣系特聘教授林依依，以衛星遙測、大氣分析與海洋科學等跨領域思維，解密氣候現象，認為科學研究既浪漫又有趣的她，將探索科學比喻為愛麗絲夢遊仙境，榮幸獲頒最高榮譽的「傑出獎」。

「台灣傑出女科學家獎」今年邁入第14屆，本次獲獎名單方面，最高榮譽的「傑出獎」由台大大氣系特聘教授林依依獲得，「新秀獎」則頒發給陽明交通大學材料科學與工程學系副教授吳欣潔、台大資訊工程系副教授陳縕儂。鼓勵年輕博士班學生具科學潛力的「孟粹珠獎學金」，則由台大物理研究所博士後研究員莊造奇獲得。

林依依為國際知名地球科學家，研究成果多次被刊登於《Nature》和《Science》國際頂級科學期刊，也曾獲美國太空總署NASA、美國大氣暨海洋總署NOAA等科研單位與國際媒體CNN、NHK報導。

林依依認為，科學既浪漫又有趣，探索科學就像愛麗絲夢遊仙境，每天都有令人驚喜著迷的發現，其中也包括面對99％不能使用的科學研究結果，她深信失敗是必經的過程，重要的是有失敗，才能獲得成果。

林依依認為，男性與女性在追求科學的道路上，包含資質與努力等並無不同，但她身兼母親與科學家身分，對關心年輕女性投入科學的議題時，衷心希望倡導更尊重、體貼媽媽科學家的工作方式與制度。

師承清華大學化學工程學系教授陳信文的吳欣潔則說，投身科學研究，讓她學會樂觀，也轉變看法，「一杯水可以看有水的一半，也可以看它空的一半。科學，可以訓練你態度的轉換。」

吳欣潔也用自己的經歷分享，並提到在月子中心梳妝台完成升等論文的例子，鼓勵有志科學的女學生：「女生善多工，可以在不同事件轉換的特質，其實很適合做科學研究。」

陳縕儂專長AI研究，談到自己的夢想，她說是未來能實現如電影「鋼鐵人」中的語音助理Jarvis一般的人工智慧語言研究應用成果，近程則是促進包含智慧家庭、機器人等應用發展；不過AI科研領域女性比例極低，她呼籲並希望更多女生投入。

(旺報 )