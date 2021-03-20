效力印地安人的台將張育成昨日原本要先發，但因為頸部不適而被移出名單，不過印地安人總教練法蘭柯納（Terry Francona）要大家安心，因為他明天就會歸隊，還毫不掩飾地稱讚張育成。

張育成在昨日賽前的打擊練習中出現頸部酸痛的狀況，因此暫時休息，法蘭柯納帶來好消息，他今日就已經隨隊練習，預計明天就能回到比賽。

張育成在今年春訓打擊火燙，讓教練團印象深刻，《Cleveland.com》就報導這名來自台灣的25歲打者繳出2成73打擊率、OPS高達1.213，且個人4轟是全隊最高，法蘭柯納表示張育成在春訓表現相當出色，在內野的多功能性很有價值，就連一壘他都有辦法守備，即使他幾乎沒什麼一壘經驗。

「他給了我們右打者的選項，假如有人受傷他也能即時頂上。」法蘭柯納受訪時表示，「我們認為他能在各方面都提供球隊幫助。」張育成在春訓繳出的表現相當不錯，開季後留在大聯盟的機率濃厚。

(中時 )