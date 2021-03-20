惡搞外送員將目的地填在「送肉粽儀式現場」，讓網友見狀忍不住罵缺德。（圖／翻攝自外送員奇聞軼事）

太惡劣了！一名外送員分享，昨晚接到一筆訂單，送到現場才發現，有人故意將目的地填在送肉粽儀式的現場，讓他當下立刻毛骨悚然，也憤怒地說，素養很差也太白目了，引起網友熱烈討論，許多人直呼這種惡作劇太過分了，點餐者很缺德，並建議原PO可以去廟裡拜拜、收驚。

一位男網友昨在臉書社團《外送員的奇聞軼事》發文表示，昨晚10點接到外送訂單，結果送到指定地點後，差點把他嚇死。原來是客人惡作劇將送餐目的地填成「送煞的地方」，最白目的是客人的名字叫「好吃喔肉」，讓他忍不住憤怒直呼，「現在的人素質涵養都這麼差嗎？」

從原PO分享的照片中可見，配送地點為台中市大肚區中沙路上，與他收到的「送肉粽」資訊地點吻合。送煞儀式的通知單上寫著，「擇定於民國110年3月19日星期五晚間21：00至24：00以安撫民心，煩請各位居民在這段時間，如非必要，請勿在外面逗留，以防沖犯（沖：猴42歲、馬56歲）。如有不便敬請見諒，祝大家平安吉祥。」

惡搞外送員將目的地填「送肉粽現場」，網友崩潰罵缺德。（圖／翻攝自外送員奇聞軼事）

貼文引起網友討論，「超級過分的！希望版主沒事一切都好」、「太惡劣了」、「真的很過分，那種人真的不應該」、「沖煞會直接沒命，不要開玩笑，小時候見過這儀式，法師功力不夠直接掛了」、「這真的很夭壽，點餐人真的太缺德」。也有許多人建議原PO去大廟拜拜和收驚。

而男網友也在留言處表示，他一到現場就覺得很毛，法事人員看見他出現也叫他趕緊迴避，而餐點最後則是無人領取，只好回報給客服。他並感謝網友們的建議和關心，他已經先燒平安符擦拭身體，明早會去拜拜加收驚。

(中時新聞網)