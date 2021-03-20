國內確定下周一開打AZ疫苗，首批11萬餘劑陸續送達全台57個接種點，在開打前疫情指揮中心專家對血栓事件做出相關決議，除了加註血栓副作用警語，也提醒服用避孕藥及做荷爾蒙治療者暫勿接種。

指揮官陳時中昨晚宣布AZ疫苗3月22日開打，並表示會帶頭施打，以消除民眾接種的疑慮。專家評估，AZ疫苗可預防新冠肺炎感染以及感染後的重症風險，認為接種效益大於副作用風險，所以決議如期開打。

針對AZ疫苗接種後的血栓疑慮，疾管署昨發新聞稿指出，歐盟表示沒有明確科學證據顯示兩者相關性，但也無法完全排除疫苗可能與非常罕見的瀰漫性血管性凝固(DIC)合併血小板低下的不良事件有關，因此建議民眾接應與醫師討論評估相關風險後再接種。

專家也特別提醒，因為服用避孕藥與接受荷爾蒙治療為引起血栓的危險因子，建議現階段上述2族群先暫緩接種。另外，接種疫苗後若14天內出現呼吸困難、胸痛或腹痛、四肢腫脹或冰冷、嚴重頭痛或疼痛加劇、視力模糊、持續出血、皮膚出現自發性瘀青、紫斑等症狀，應立即就醫。

(中時新聞網)