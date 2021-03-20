針對三接爭議，經濟部核後端基金委員謝志誠日前投書媒體點出三大爭點與疑慮，呼籲蔡政府「不妨先停工展溝通誠意」。前台南縣長蘇煥智表示，保護藻礁團體提出的二個替選方案。「可惜小英政府及蘇貞昌院長可能連坐下來傾聽保護藻礁團體的意見都沒有」。

珍愛藻礁公投連署迅速達標，由於擁核者發起的「重啟核四」公投案也已達標，兩案可能於今年8月28日同步舉行公民投票，導致珍愛藻礁連署活動與公投小組頻頻遭受網軍攻擊，惡指護藻礁為「護藍膠」。

曾擔任第17屆行政院國家永續發展委員會委員謝志誠列舉三接案的三項爭點與疑慮，在三接遷址或時程延宕對供電的影響方面，各界對於國內到底缺不缺電？始終是一頭霧水，「應該是完整公布能源相關資訊的時候了吧？」

針對開發範圍有無新增填區？是否會破壞工業港範圍底下的藻礁生態系？謝志誠認為，開發單位並無清楚說明。對三接案區位的安全性與妥適性，中油1994年曾有與東鼎合建天然氣接收站計畫，當時評估該地點冬季海象不佳、潮差過大，可安全操作的日數過少而拆夥。

他建議蔡政府不妨先停工展溝通誠意，「這不僅符合蔡總統一再強調的謙卑執政，也應該會得到社會更多的支持」。

蘇煥智在臉書轉貼謝志誠的投書表示，謝志誠是過去台南七股潟湖反七輕反大煉鋼的伙伴，也是黑面琵鷺的鄉愁共同作者，目前仍在小英政府團隊裡兼任一些委員的工作，「沒想到他仍然有勇氣站出來講一些真心話。真的值得肯定」。

蘇煥智表示，謝特別提到目前三接其實是東帝士集團陳由豪的東鼎公司所提的「觀塘工業區及工業港」計劃，而於2016年11月18日經中油併購東鼎公司取得。「三接其實是延續陳由豪在1990年代的計劃」。

他說，保護藻礁團體提出的二個替選方案，往北移到台北港，或利用現有的林口卸煤碼頭，「可惜小英政府及蘇貞昌院長可能連坐下來傾聽保護藻礁團體的意見都沒有」。

(中時 )