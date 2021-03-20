承包台北市政府公園路燈工程管理處公園清潔工程的卉欣有限公司負責人謝信輝，涉嫌夥同妹妹謝欣怡、妹夫陳俊豪，重複使用同性質的環境清潔前、後對比照片，向公燈處詐領履約款項1500萬餘元，台北地檢署發動搜索，並約談謝信輝等人到案，檢察官訊問後，諭令謝信輝、陳俊豪各以5萬元、謝欣怡以3萬元交保。

謝信輝是被控在北市府公燈處「106年度青年所所轄中正區及萬華區公園等委託維護管理服務」採購案的2018年續約案、2019年續約案履約期間，每月估驗計價時均未提交實際施作的照片，妹妹、妹夫等清潔維護人員出勤表也沒有實際填寫簽到，以相同照片重複使用在業務上的各期估驗計價資料中，據以計算環境清潔及指定工項的施作數量，分別由謝信輝、謝欣怡及陳俊豪提交給公燈處計算，順利取得各期履約款項，總計2年的續約案獲利超過1500萬元，被檢調依行使登載不實之業務文書及詐欺罪嫌偵辦。

(中時 )